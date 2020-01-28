NBA تقرر تأجيل قمة لوس أنجلوس حدادا على رحيل كوبي براينت

قررت رابطة كرة السلة الأمريكية للمحترفين " NBA " تأجيل اللقاء الذي كان منتظرا ليلة الأربعاء بين فريقي لوس أنجلوس ليكرز ولوس أنجلوس كليبرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بسبب وفاة الأسطورة الأمريكي كوبي براينت برفقة ابنته في حادث تحطم مروحيته ومعه مجموعة من أصدقائه.

وجاء في بيان رابطة كرة السلة الأمريكية للمحترفين: "القرار تم اتخاذه من أجل تنفيذ رغبة احترام حزن فريق كليكرز الذي يعاني جراء فقدان أسطورته كوبي براينت وابنته جيانا و7 أشخاص آخرين في حادث تحطم مروحية".

وحسب تقارير إعلامية أمريكية فلاعبو لوس أنجلوس ليكرز ليسوا في وضع يسمح لهم بلعب لقاء في كرة السلة في الوقت الحالي بسبب الحزن الكبير الذي خلفه رحيل كوبي براينت، كما أن الحزن شمل عشاق الفريق والذين يعتبرون كوبي براينت أحد أفضل لاعبيهم في التاريخ.

وكان فريق لوس أنجلوس كليبرز أجرى اتصالات مع جاره ليكرز منذ الإعلان عن الحادثة لمناقشة إمكانية اللقاء من عدمه وأبدى تعاونه مع منافسه على تأجيل اللقاء وعدم خوضه في موعده.

من جهة أخرى قرر فريق دالاس مافريكس المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين حجب رقم 24 في الفريق تكريما للراحل كوبي براينت.

وجاء في بيان الفريق: "فريقنا قرر ألا يحمل أي لاعب رقم 24 نهائيا في الفريق وألا يستعمل الرقم نهائيا".