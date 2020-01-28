ديوكوفيتش يضرب موعدا مع روجر فيدرر بنصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

ضرب حامل اللقب نوفاك ديوكوفيتش موعدا مع غريمه في "الثلاثة الكبار" روجر فيدرر في الدور قبل النهائي ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الثلاثاء، بعد فوز ساحق 6-4 و6-3 و7-6 على الكندي ميلوش راونيتش.

وأنقذ فيدرر سبع نقاط لخسارة المباراة في مواجهة مثيرة من خمس مجموعات ضد الأمريكي المقاتل تينيس ساندجرين قبل ساعات قليلة، لكن لم يكن هناك أي فرصة لتكرار هذه المواجهة على ملعب رود ليفر حيث كان ديوكوفيتش في أوج تألقه.

وكانت المباراة التي أقيمت تحت الأضواء بين راونيتش، وهو واحد من أصحاب أقوى ضربات الإرسال في التنس، وديوكوفيتش، الذي يعد من أروع اللاعبين في رد الضربات، تعد بمواجهة مثيرة بين أسلوبين مختلفين.

لكن بعيدا عن المجموعة الثالثة التي هدأ فيها إيقاع ديوكوفيتش قليلا في ظل مواجهته صعوبات تتعلق بعدساته اللاصقة، كانت الأمور سهلة على اللاعب الصربي المصنف الثاني الذي تفوق على أسلوب اللاعب الكندي المعتمد على القوة ليحجز مكانه للمرة الثامنة في قبل النهائي في ملبورن.