كيف تم التعرف على جثة كوبي براينت؟

أعلنت السلطات في مدينة لوس أنجلوس، التعرف على جثة نجم كرة السلة الأمريكية كوبي براينت، الذي لقي مصرعه في حادث تحطم مروحية مساء الأحد الماضي.

وأكد متحدث باسم الطب الشرعي في المدينة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه تم التعرف على جثة كوبي براينت من خلال بصمة الأصابع.

وأشار إلى أنه تم التعرف أيضا على جثة الطيار، ورجل آخر، وسيدة كانوا على متن المروحية المنكوبة التي تحطمت على التلال في منطقة Calabasas بولاية كاليفورنيا.

وتابع المتحدث باسم الطب الشرعي بقوله: "المحققون لا يزالون يقومون بعمليات مطابقة البصمات للتعرف على هوية باقي الجثث، في الحادث الذي أسفر عن مصرع 9 أشخاص كانوا على متن المروحية المنكوبة".

ولقي براينت، البالغ من العمر 41 عاما، مصرعه في حادث المروحية مساء يوم الأحد الماضي، حيث تحطمت الطائرة بعد دقائق قليلة من إقلاعها من كاليفورنيا، حيث كان براينت في طريقه إلى أكاديمية مامبا لكرة السلة، المملوكة له، لحضور فعالية رياضية هناك.

ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد السبب الرئيس لتحطم المروحية، حيث أشارت التقارير المبدئية إلى أن سوء الأحوال الجوية والضباب الكثيف وارتفاع الرطوبة بنسبة 100% جعلت قائد الطائرة يفقد السيطرة عليها، في حين أكدت تقارير أخرى وجود عطل في محرك المروحية تسبب في تحطمها، خاصة أن شهود العيان في موقع الحادث أكدوا سماع صوت انفجار قبل تحطم الطائرة.